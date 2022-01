Heute am Sonntag den 30. Jänner 2022 fand in Mauterndorf – Übungslift das 2. Rennen zum Intersport Frühstückl Kid´s Cup statt. Der Veranstalter war Intersport Frühstückl, für die Durchführuung war der Verein ASVÖ Schiclub Lessach zuständig. Zum 2. Rennen haben sich 105 Mädchen und Buben von 4 bis 11 Jahren Angemeldet. Ewald Konnrad bedanke sich bei allen Teilnehmern für ihr Kommen und für erbrachten Leistungen so wie beim Schiclub Lessach für die Durchführung und Bergbahnen Grosseck Speireck für die Benutzung der Anlage. Jeder der Kinder hat bei der Siegerehrung eine Medaillie bekommen.

„Das Abschlussrennen 3. Rennen findet am 27. Februar 2022 in St. Margarethen bei den Aineck/Fischerkogellift statt.“