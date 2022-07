Der Show- und Extremsportler Franz Müllner bewies in Innsbruck Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Post AG seine Bärenkräfte. Außerdem zeigte er in Belgien was in einem Strongman aus dem Lungau so alles steckt.

TAMSWEG, INNSBRUCK, BELGIEN. Nach über zwei Jahren Zwangspause war es nun auch für den Show- und Extremsportler Franz Müllner, der sich selbst "The Austrian Rock" nennt, endlich so weit: bei zwei Vorhaben bewies er in Belgien seine Bärenkräfte: "Einmal bei einem Mega-Weltrekord-Versuch in Belgien, in Oudsbergen, wo ich eine Lkw-Zugmaschinen geschoben und eine gezogen habe", berichtete er, "Gesamtgewicht 18 Tonnen, am Ende wurden es 48 Meter. Weltrekord", freute sich der Tamsweger Strongman.

"Für mich war es ein Riesenerfolg nach zwei Jahren Zwangspause, wo wir Künstler und Sportler nichts verdient und keine Auftritte machen durften"

Franz Müllner, Show- und Extremsportler

Außerdem widmete er sich gleich zwei Mal mit Belgiens Kids dem Motto „Du bist stärker als du denkst". Gemeinsames Lastkraftwgen-ziehen für die Kinder mit dem Show- und Extremsportler aus dem Lungau stand also am Programm: "Es war sensationell und eine Mega-Veranstaltung, herzlichen Dank an mein Team", freute sich Franz Müllner.

Franz "The Austrian Rock" Müllner war in Innsbruck eingeladen, um mit dem Personal der Post AG einen Bus zu ziehen.

Foto: Michael Wagner

Drei Tage später war der Tamsweger dann in Innsbruck eingeladen, um mit dem Personal der Post AG einen Bus zu ziehen. "Einige der Mitarbeiter probierten dabei auch den Bus in Bewegung zu setzten", erzählte Franz Müllner, "fast chancenlos für die Mitarbeiter." Also musste "The Austrian Rock" selbst Hand anlagen und seine Muskeln spielen lassen.

