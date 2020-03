VIDEO – Heute gab es Favoritensiege: Armin Höfl aus Krakau gewann den Preberlauf in Tamsweg (Salzburg) souverän in einer Zeit von 46:51 Minuten. Der Mann aus Krakau ist damit auch neuer Streckenrekordhalter. Die schnellste Prebelauf-Dame war heute Michaela Essl. Als schnellster Lungauer überschritt Harald Feuchter die Ziellinie.

TAMSWEG. Einen neuen Streckenrekord auf den Preber stellte heute Armin Höfl aus Krakau (Bezirk Murau) auf. Er pulverisierte beim Preberlauf, der heute zum 20. Mal in Tamsweg stattgefunden hat, den bisherigen Rekord des Oberösterreichers Christian Hoffmann von 47:12 Minuten um 21 Sekunden. Höfl (Jahrgang 1989) brauchte heute bei perfekten Bedingungen und Traumwetter 46:51 Minuten.

>> In diesem Video siehst du: Armin Höfls Zieleinlauf am Gipfel sowie ein Statement gleich im Anschluss...

Hoffmann wurde heute Gesamt-Zweiter; er lag mit seiner Zeit – 49:32 Minuten – deutlich hinter dem Mann und Sieger aus der Steiermark: Armin Höfl. Allerdings – das gehört erwähnt – laufen die beiden Spitzensportler auch in unterschiedlichen Altersklassen. Hoffmann, Jahrgang 1974, gewann seine Altersklasse – AK II – deutlich. In Sachen Altersklassen wird Höfl (1989) in der AK I gewertet.

Schnellste Dame: Michaela Essl

Schnellste Dame in 1:03:14 Stunden war am heutigen Tag Michaela Essl (Jahrgang 1988). Die Sportlerin aus Annaberg hält übrigens auch nach wie vor den Damen-Streckenrekord hinauf auf den Preber von 1:01 Stunden.

Hinauf auf den Preber, das heißt: hinauf von der Ludlalm beim Prebersee auf den Gipfel, der auf 2.741 Meter liegt. Zu bewältigen sind dabei 1.227 Höhenmeter auf einer 4,3 Kilometer langen Strecke.

Schnellster Lungauer: Harald Feuchter

Schnellster Lungauer war am heutigen Preberlauf-Tag Harald Feuchter (Jahr 1993). Der Tamsweger brauchte hinauf auf den Gipfel 56:21 Minuten. Er war der Gesamt-Siebente unter allen Sprintern, die heute die Ziellinie überschritten. Der Applaus für auch für ihn war groß. Am Gipfel hatte sich nämlich eine kleine gut gelaunten Fangemeinde gebildet, die die RennläuferInnen lautstark – unter anderem auch mit Kuhglocken-Geläut – in Empfang nahm. Feuchter belegte in der AK1 der Herren den dritten Rang. Zu erwähnen aus Lungauer Sicht ist auch der Tamsweger Michael Planitzer (Jahrgang 1996), der heute in einer Zeit von 59:37 auf Rang sechs in der AK1 ebenfalls unter einer Stunde blieb.

Veranstaltet wird der Preberlauf vom Preberlaufteam. Mitmachen können freilich nicht nur Sprinter, sondern auch Skitouren-Genießer. Auch einen Bewerb für den Nachwuchs gab es heute erstmal – den Mini-Preberlauf. Heute am Nachmittag findet in der Grosssporthalle Tamsweg die Siegerehrung, Sachpreisverlosung und das gemeinsame Essen statt.

