Gute Nachricht des Tages: Skifahrerin Lisa Grill vom USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach fährt für das ÖSV-Team bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Narvik in der Abfahrt und im Super-G jeweils den zweiten Platz heim.

TAMSWEG, NARVIK. Für die Tamswegerin Lisa Grill vom USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach läuft die "FIS Alpine Junioren Weltmeisterschaft", die derzeit in Narvik (Norwegen) stattfindet, gut. Nicht nur für Grill läuft es, sondern das gesamte ÖSV-Team startete exzellent in diese Junioren-Weltmeisterschaft: Nach vier Rennen hält der ÖSV bei sieben Medaillen – dreimal Gold, dreimal Silber und eine Bronzene.

Grill holt Abfahrt- und Super-G-Silber

Wie schon am Samstag in der Abfahrt waren Magdalena Egger und ihre Teamkollegin, die Lungauerin Lisa Grill, bei den Damen eine Klasse für sich. Die beiden feierten nach ihrem heutigen (Sonntag) Erfolg im Super-G somit den zweiten Doppelsieg binnen 24 Stunden, was für Lisa Grill zwei Mal Silber am derzeitigen Medaillenspiegel bedeutet und für Egger zwei Mal Gold. Egger zeigte im Super-G erneut einen fehlerfreien Lauf und setzte sich um 28 Hundertstel vor ihrer Teamkollegin aus dem Salzburger Lungau durch.

„Es ist richtig cool noch eine Medaille zu holen. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich im oberen Teil einen großen Fehler hatte. Mäggie ist super gefahren und ich vergönne es ihr auf alle Fälle. Zum Fahren war es richtig cool, eine glatte Piste, wie man es sich wünscht ohne Schläge und jetzt freue ich mich auf die nächsten Rennen.“

Lisa Grill aus Tamsweg

Lisa Grill, die lange in Führung lag, setzte sich im Super-G am Ende haarscharf gegen Karen Smadja Clement durch.

