Wechsel in der Leitung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lungau: Bezirksstellenleiter Franz Lüftenegger tritt mit Ende April 2022 in den Ruhestand. Ihm folgt Josef Lüftenegger aus Unternberg.

TAMSWEG, LUNGAU. Demnächst kommt es zum Wechsel in der Leitung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lungau. Darüber informierte die Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). Franz Lüftenegger, der seit 1984 Geschäftsführer der Bezirksstelle ist, tritt mit Ende April 2022 in den Ruhestand. Ihm folgt Josef Lüftenegger aus Unternberg. Dieser ist – die WKS weist extra darauf hin – nicht verwandt mit Franz Lüftenegger.

„Mit Josef Lüftenegger kehrt ein sehr gut ausgebildeter Jurist mit ausgezeichneten beruflichen Erfahrungen samt seiner Familie wieder zurück in den Lungau. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Bezirksstelle sehr gut nachbesetzt werden konnte.“

Wolfgang Pfeifenberger, WKS-Bezirksstellenobmann Tamsweg/Lungau

Josef Lüftenegger – zur Person:

Josef Lüftenegger wurde laut den Angaben der WKS am 4. Oktober 1987 in Tamsweg geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Der Jurist mit Schwerpunkt Energierecht und Regulierungsrecht und mit Auslandserfahrung in Spanien und Singapur habe seine Karriere in der Obersten Eisenbahnbehörde des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie gestartet, wo er bei "wichtigen" UVP-Verfahren mitgewirkt habe. Ebenso sei er Verhandlungsleiter für eisenbahnrechtliche Verhandlungen in ganz Österreich gewesen. Zuletzt hatte er, so informierte die Wirtschafskammer weiter, die fachliche Leitung im Geschäftsbereich Energierecht der ÖBB-Infrastruktur AG inne.

1.500 Wirtschaftskammer Mitglieder

Die Bezirksstelle Lungau in Tamsweg ist laut der WKS für 1.500 Mitglieder im Bezirk Tamsweg zuständig. Der neue Leiter baut laut der WKS auf "auf der langjährigen engagierten Arbeit" von Franz Lüftenegger auf, der die Bezirksstelle zu einem Kompetenzzentrum der Region weiterentwickelt habe. Mit dem „Haus für Wirtschaft, Arbeit und Bildung“ sei in einem "bemerkenswerten" Kooperationsprojekt von Wirtschaftskammer, Arbeitsmarktservice und Lungauer Bildungsverbund ein in Österreich "einzigartiges Kompetenz- und Kommunikationszentrum" geschaffen worden.

Wolfgang Pfeifenberger (WKS-Bezirksstellenobmann), Josef Lüftenegger (kommender WKS-Bezirksstellenleiter) und Franz Lüftenegger (scheidender WKS-Bezirksstellenleiter).

Franz Lüftenegger: Gestalter und Unterstützer

Franz Lüftenegger habe dementsprechend viele "wichtige Initiativen" im Bezirk mit unterstützt oder gestaltet, wie etwa die Etablierung des Biosphärenparks oder im Bereich der Bildung die „BerufsInfoBörse Lungau“ für Jugendliche, deren Eltern und Betriebe. Lüftenegger initiierte laut der WKS außerdem die Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Wifi in Tamsweg. Er habe sich "vehement" für die Erhaltung der Struckerkaserne in Tamsweg eingesetzt, die einen "wichtigen Wirtschaftsfaktor" im Lungau darstelle, und er habe mit der Tourismus-Offensive Lungau wesentlich zu einer "erfolgreichen Sonderförderungsaktion" des Landes für die heimische Tourismuswirtschaft beigetragen.

„Franz Lüftenegger hat mit hoher sozialer Kompetenz die Bezirksstelle geleitet und viele Initiativen gesetzt. Er übergibt an seinen Nachfolger eine bestens organisierte Bezirksstelle!“

Wolfgang Pfeifenberger, WKS-Bezirksstellenobmann

Mit neuen regionalpolitischen Formaten wie den „Creators Camps“ des „Biosphere Lab Lungau“ habe die Bezirksstelle Lungau ebenfalls neue Akzente gesetzt; und das auch in der Kultur: Die jahrzehntelang "erfolgreiche" Lungauer Buchwoche sei zu den Literaturtagen „lesn & losn“ weiterentwickelt worden. Besonders die Lesungen namhafter Autoren und Autorinnen in der Bezirksstelle in Tamsweg hätten dabei Jahr für Jahr aufs Neue ein breites Publikum begeistert.

