Ennstal-Classic bringt Prominenz nach Mauterndorf

20.07.2017, 23:11 Uhr

Am 20. Juli 2017 war die Ennstal-Classic wieder für einen Halt in Mauterndorf. Zahlreiche internationale Prominenz wurde vom Publikum bestaunt.

MAUTERNDORF (red). Die 25. Auflage der "Ennstal-Classic", ein Wettbewerb für "Oldtimer", auf regulären Straßen, der in den bis zu 20 km langen Sonderprüfungen die Entscheidungen herbeiführt, war auch 2017 wieder ein Garant für den Kurzbesuch zahlreicher Prominenter im Lungau. So waren am Brunnenplatz in Mauterndorf unter vielen anderen der Schauspieler, Rennfahrer, die Rallye Legendenundsowie Ministerzu sehen. Aber auch klingende Namen, wie Lauda, Porsche, Hödlmayr usw. waren unter den Teilnehmern. Die Zuschauer ließen es sich nicht nehmen, wenn möglich ein Foto mit einem der bekannten Personen zu ergattern.

Selbstverständlich standen aber nahezu zwei Stunden lang die Fahrzeuge im Vordergund, die nahezu wieder alle Epochen der Automobilgeschichte des 20. Jahrhunderts umfassten. Das älteste Fahrzeug war Baujahr 1928 das jüngste 1972. Besondere Stücke aus den renomierten Autohäusern waren zu sehen.Alle Teilnehmer der Ennstal-Classic wurden in Mauterndorf verpflegt und verließen den Ort wieder in Richtung Ennstal. Die Zuschauer hoffen auf eine Neuauflage 2018!