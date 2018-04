Fotos Gondelbergeübung Mauterndorf

21.04.2018, 22:01 Uhr

Am 21. April 2018 war die Großeckbahn Schauplatz einer Übung der verschiedenen Einsatzkräfte.

MAUTERNDORF. Aus einer stillstehenden Seilbahn müssen zahlreiche Skifahrerinnen und Skifahrer die in den Kabinen festsitzen, gerettet werden. Das war die Übungsannamhe am Samstag, dem 21. April 2018, für Bergrettung, Alpinpolizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr, Bundesheer, Lungauer Bergbahnen sowie dem Katastrophenschutz der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg. Geübt wurde auf der Großeckbahn in Mauterndorf.WIe das Land Salzburg mitteilt, nahmen rund 140 Einsatzkräfte an der Übung teil. Sie "retteten" 35 Schifahrerinnen und Schifahrer aus der Gondel und transportierten sie zur Talstation. Als Betroffene waren Rekruten der Tamsweger Kaserne eingeteilt.

