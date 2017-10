Lessach wählt von 7 bis 12 Uhr

15.10.2017, 10:19 Uhr

Im gesamtem Bezirk Tamsweg (Lungau) sind bei der heutigen Nationalratswahl, am 15. Oktober 2017, 16.222 Personen wahlberechtigt.