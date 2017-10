Live-Ticker zur Nationalratswahl 2017: Wer wird Kanzler?

15.10.2017, 13:46 Uhr





Nicht gerade ein gutes Händchen für die Plakatposition hatten in Landeck weder die SPÖ noch die FPÖ.Foto: KolpBereits kurz nach der Öffnung des Wahllokals um 7 Uhr früh gab Agnes Trimmel ihre Stimme in der Neuen Mittelschule in Schattendorf ab. Die Gemeindebedienstete zeigte sich erleichtert, dass der Wahlkampf nun vorbei ist. „Endlich ist Schluss mit den ,Spompanadeln’ der Parteien“, so Trimmel. Sie erwartet sich von den Politikern, dass sie die Streitereien beenden und mehr miteinander arbeiten.Foto: Christian Uchan

Die Grünen luden in Kitzbühel zu einer einzigen Pressekonferenz, für die sie jedoch die Einladung vergessen hatten zu versenden. Dafür wurden Plakate beschädigt.Foto: GrüneStoßzeit bei zwei Wahllokalen in Seeboden am Millstättersee. "Nach der Kirche und vorm Mittagessen" so eine Wählerin. "Bei der Bundespräsidentenwahl bin ich trotzdem länger gestanden", so eine weitere.Foto: Vanessa PichlerFranz Horvath, Unternehmer Deutsch Schützen: "Ich war gerade wählen und habe auch Vorzugsstimmen vergeben. Für mich spielten die Themen Asyl, soziale Gerechtigkeit und auch Wirtschaft eine wesentliche Rolle. Ich habe auch intensiv den Wahlkampf mitverfolgt. Der war diesmal schon sehr böse, erst am Schluss war mehr Sachlichkeit wahrzunehmen."Foto: Michael StriniIm Vorfeld der Wahl wurden in Reutte FPÖ-Plakate beschmiert.Foto: FPÖMadlein: “Mittlerweile bin ich von den ständigen gegenseitigen Anfeindungen und Anschuldigungen der Parteien sehr genervt. So ein Verhalten ist für ein Land wie Österreich mehr als beschämend. Trotzdem war ich natürlich wählen. Die Errungenschaft einer Demokratie soll auch genutzt werden.“Los geht's mit dem Wahlticker. Von Reutte bis zum Neusiedlersee - unsere Redakteure sind in ganz Österreich unterwegs und fangen die Stimmung am Wahltag ein. Ab 16 Uhr berichten wir dann aus den Parteizentralen. Und ab 17 Uhr gibt es das Wahlergebnis. Wenn Sie mittickern wollen, schicken Sie uns einfach Ihre Eindrücke und Fotos an redaktion@bezirkszeitung.at