Die Regierung muss nach bestem Wissen vorgehen und die Sach- undRechtslage beachten. Diese spricht für eine Steuerentlastung anstatt Steuerbelastung.

(Höchst)Gerichtsbekannt ist, dass die technisch in die Atmosphäre eingebrachten Wolken nicht nur eine Treibhauswirkung haben, sondern auch die Sonneneinstrahlung immer wieder verstärken. Sie sind die einzigen, in Frage kommenden, Klimaschädlinge, die hinsichtlich ihrer Zunahme und Wirkungen mit einem derart hohen Beweisgrad ausgestattet sind, dass ihre Reduktion einen Erfolg garantiert.

Dieser Beweisgrad reicht auch aus um Ersatzansprüche der Republik Österreich für Schäden an ihren (unseren) Sachgütern aus dem Klimawandel durchzusetzen und einen Präjudizfall für Schadenersatzansprüche aller anderen Personen zu schaffen.

Damit wäre uns wirklich spürbar und nachhaltig geholfen!