Regional und saisonal sowieso. Alle diese Qualitätsmerkmale darf sich die solidarische Landwirtschaft Neudlhof nun bereits im 3. Jahr ihres erfolgreichen Bestehens mit bestem Gewissen an den Hut heften.

Schon als sich der diplomierte Garten- und Landschaftsgestalter und leidenschaftliche Gemüsebauer Franz Rigler aus Mattersburg mit dem Wirtschaftler und Demeter-Landwirt Florian Weishaar aus Pöttelsdorf zusammen tat, war für die beiden klar, dass es zukünftig mehr braucht um Landwirtschaft wieder jenen Stellenwert zu geben, den sie sich verdient hat.

Ihre favorisierte Form ist eine alternative und ein transparenter Wirtschafskreislauf der von den ErnteteilerInnenn=VerbrauerInnen mit organisiert und finanziert wird.

Im nördlichen Burgenland gibt es zwei „SOLAWIs“ von insgesamt 88 in ganz Österreich. Sie stellt regionale Lebensmittel Ressourcen schonend zur Verfügung und gibt Menschen sowohl Arbeitsmöglichkeiten als auch einen neuen Erfahrungs- und Bildungsraum.

In diesem Jahr wird das Neudlhof-Angebot, das von außergewöhnlichen Gemüseraritäten über selbst gebackenes Sauerteigbrot bis zu Eiern von quietsch vergnügten Hühnern reicht um ein großes Sortiment an Kräutern und um Lammfleisch-Anteile erweitert.

Im Gegensatz zu vielen anderen „Gemüsekistchen“-Anbietern, liegt der Focus von Franz und Florian auf einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in der auch Bio-Dünger, Mulchdecken aus Schafwolle und vieles mehr selber hergestellt werden.

„Wir bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft mit den KonsumentInnen aus privaten Haushalten. Dabei wird die gesamte Landwirtschaft und nicht die einzelne Karotte finanziert. Durch die Möglichkeit der freiwilligen Mitarbeit am Feld oder im Glashaus, wird natürlich auch der Bezug zu unseren Nahrungsmitteln und die Verbindung zwischen ProduzentIn und VerbraucherIn wieder hergestellt,“ sind Florian und Franz überzeugt

Für die kommende Saison werden noch etwa 20 Ernteteiler gesucht. Alle zahlen das gleiche und erhalten das gleiche. Mit den Beiträgen können die beiden Bauern vom Markt unabhängig den Boden fruchtbar halten und bedürfnisorientiert wirtschaften.

Fans der ersten Stunde freuen sich schon auf die ersten prall gefüllten Kisten.

„Es ist jedes Mal ein Erlebnis, wenn ich unsere Kiste abhole. Franz und Florian überraschen uns immer wieder mit geringelten Rüben oder Salaten die aussehen wie Minipalmen. Und damit wir auch wissen, wie wir das Gemüse richtig verarbeiten, liegen auch manchmal Rezepte drin,“ erzählt Lukas aus Bad Sauerbrunn.

In den ungeheizten Glashäusern werden auch in der kalten Jahreszeit bunte Karotten, Rüben und Radieschen, eine Vielfalt an Asia-Salaten, Lauch u.s.w. geerntet. Zurzeit werden die letzten Vorbereitungen für die nächste Jungpflanzen-Generation getroffen und am Neudlhof sprießen die Vitamine bereits enthusiastisch.

Infos: www.neudlhof.at