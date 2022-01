Österreich hat ein Bohnenbier! Und wir laden herzlich zur Produktpräsentation

„Black Bean Stout“am Freitag, den 18. Februar 2022, im Ziegelfabrikantenhaus Prost

Berggasse 2a, Walbersdorf bei Mattersburg mit Beginn um 14:00 Uhr

Dank der leidenschaftlichen „Ponzichter“-Initiative und der Ideen gebenden Zusammenarbeit mit dem Verein „Bohna Vista local hub“ kommt mit 18. Februar das erste Bohnenbier Österreichs auf den Markt! Und es kommt aus dem Burgenland! Aus der Region Rosalia-Kogelberg.

Wer hat´s erfunden? Der Loipersbacher Lebensmitteltechnologe und Bohnen-Raritätensammler Roland Pöttschacher. Das Erfolgsrezept teilt der Erfinder nur mit dem Kooperationspartner, der burgenländische Kobersdorfer Brauerei, die sofort mit ins Boot geholt werden konnte.

So viel sei verraten: Schwarze Bohnen vom Bio-Bauer Harald Strassner und eine Prise Magie von Kräuterhexe Uschi Zezelitsch sind unerlässliche Zutaten für die zauberhafte, dunkle, cremige Bierkreation! Dafür, dass die Produktneuheit auch optisch einen fulminanten Auftritt hinlegt, sorgte Grafikerin Anna Gruber mit einem Etikett, das dem außergewöhnlichen Geschmack des Bieres gerecht wird.

Am 18. Februar lädt Roland Pöttschacher gemeinsam mit „ Bohna Vista local hub“ und der Kobersdorfer Brauerei zur Bier-Verkostung und zum anschließenden Abhof-Verkauf bis 19.00 Uhr im charmanten Ambiente des ehemaligen Gründerzeit-Ziegelfabrikantenhaus Prost in Walbersdorf.

Informationen und Vorbestellungen: www.ponzichter.at ; www.bohnavista.com

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln! Der Veranstalter behält sich vor, den Termin aufgrund neuer Maßnahmen oder Regeln zu verschieben oder abzusagen.