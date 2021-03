BEZIRK. Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es bei vielen Menschen zahlreiche Vorsätze und Motivationen. Mehr Zeit, mehr Sport, weniger Stress und gesünder leben, das sind normalerweise Vorsätze für das neue Jahr.

Tatsächlich sind viele Menschen mehr zur Ruhe gekommen und hatten Zeit um nachzudenken, was ihnen wichtig ist und was sie eventuell verändern wollen. Die BEZIRKSBLÄTTER fanden heraus, dass unser 'beschleunigter' Lebensstil etwas gebremst wurde und nun mehr auf die Gesundheit geachtet wird. Sonja und Harald Wagner sind schon immer sportlich gewesen und sind überzeugt: "Wandern, Spazierengehen und Radfahren lassen sich problemlos im engen Kreis oder in der Familie umsetzen. Sport hilft uns bei der psychischen Stressbewältigung und stärkt unsere Abwehrkräfte." Die beiden Töchter Sarah und Sophie haben zusätzlich noch ein anderes sportliches Hobby in der Pandemie-Zeit entdeckt. "Wir nennen es Homefitness und Akrobatik. Die Anleitungen schauen wir auf YouTube an." Um in schweren Zeiten weiterhin gesund und fit zu bleiben, stärkt sich Frau Anna Perzl mit den richtigen Lebensmitteln und meint: "Ich achte auf gesunde Ernährung mit frischem Obst und Gemüse, vieles ist aus meinen eigenen Garten oder aus der Region." Darum: Krise ist auch eine Chance, wenn man sie zu nutzen weiss.