Nach der erfolgreichen Wieder-Zertifizierung wurde der Stadtgemeinde Mank am vergangenen Donnerstag die Urkunde „familienfreundlichegemeinde“ sowie das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ von Familienministerin Susanne Raab online übergeben.

MANK. „Die Auszeichnung bestätigt die erfolgreichen Aktivitäten und das hohe Niveau an Familienfreundlichkeit in unserer Stadt mit vielen Gesichtern.“ freut sich BGM Martin Leonhardsberger.

Im September 2018 beschloss der Gemeinderat die Teilnahme am Audit familienfreundlichegemeinde. Ziel war es, familienfreundliche Angebote gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln und neue Modelle zu erarbeiten. Mank ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und es entstehen daher auch neue Anforderungen an die Gemeinde. Im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales von Stadtrat Walter Wieser wurden folgende Maßnahmen ausgearbeitet und laufend behandelt.

Projekte von Bevölkerung gut angenommen

Die Bücherei im alten Wirtshaus wurde im Mai 2020 gemeinsam mit der Pfarre neu und erfolgreich aufgestellt. Die Bücherzelle war ebenfalls eines der ersten Projekte und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Der Spielplatz Schlossweg-Schlossgasse wurde mit den Anrainern umgesetzt und die bestehenden Spielplätze werden laufend instandgehalten.

Mit der Tagesbetreuungseinrichtung „Kleine Welt“ wurde ein weiterer wichtiger Punkt im September 2021 umgesetzt und im Zuge des Kindergarten-Umbaus ist auch das Kindergarten-Verkehrskonzept aktiv. Der Generationswandertag fand erstmalig im Rahmen des letzten Ferienspiels statt. Das Pflaster rund um die Kirche ist seit dem Sommer 2021 barrierefrei gestaltet. Für das Projekt Freitzeitpark mit Teich wurden Grobkonzepte und Kostenschätzungen eingeholt, die Umsetzung ist in naher Zukunft aus Kostengründen noch nicht möglich. Corona bedingt verzögern sich einige Projekte wie das Mitfahr-Bankerl, das Material steht bereit, sowie die Infomappe über Angebote der Stadt.