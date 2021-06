Melks Freibäder haben teilweise schon geöffnet. In einigen Freizeiteinrichtungen gilt auch die "3G-Regel".

BEZIRK. Nach dem kalten und auch teilweise verregneten Frühlingsanfang soll er kommen – hat uns zumindest der Wetterfrosch gesagt: der Sommer mit seinen warmen bzw. heißen Tagen. Was hilft gegen die Hitze? Genau! Abkühlung in einem der Freibäder im Bezirk. Wir haben einen kleinen Blick in die Freibäder gewagt und auch gleich nachgefragt, was der Badespaß in dieser Saison kostet.

Pöggstall fällt ins Wasser

Ein Freibad, welches heuer seine Pforten nicht öffnet, ist das Mandlgupfbad in Pöggstall. Unter anderem der technische Zustand macht eine Badesaison des in die Jahre gekommen Freibades heuer nicht möglich. "Seitens der Marktgemeinde Pöggstall wird – die Finanzierbarkeit vorausgesetzt – alles getan, um das Projekt eines zweckmäßigen Freibades so zeitnah umzusetzen, dass die Eröffnung zur Badesaison 2022 erfolgen kann", heißt es von Seiten der Gemeinde.

Mit "3G" in das Wachaubad

In der Bezirkshauptstadt hat man seine Türe schon geöffnet. Vorausgesetzt, man ist getestet, geimpft oder genesen. „Ich freue mich schon sehr auf die Badesaison – gerade in Zeiten wie diesen sind Freizeitangebote wichtig. Nun muss nur noch der Sommer kommen", so Bürgermeister Patrick Strobl.

In Pöchlarn wiederum darf man aufgrund der Größe des Bades bzw. auch der entsprechenden Verordnung – Freibäder und Tierparks sind von der 3G-Regelung ausgenommen – auch ohne Nachweis baden. "Wir haben zudem auch unter anderem einen neuen Sprungturm, der viel Badespaß garantiert", so Nico Hasic.

Bademeister gesucht

Nicht mehr lange, und auch in Neumarkt kann man im Freizeitzentrum wieder fleißig planschen und es wird Entertainment (SeeYou-Veranstaltungen) angeboten. "Unsere Freizeitanlage ist ferner so großzügig angelegt, dass das Einhalten der aktuellen Abstandsregeln sicherlich kein Problem darstellt“, zeigt sich Bürgermeister Otto Jäger optimistisch.

Nach der Pensionierung des langjährigen Bademeisters im Waldbad Aggsbach war man dort auf der Suche nach einem "Aufpasser". "Wir sind noch auf der Suche nach ein bis zwei Studenten für die aktuelle Saison. Interessierte können sich am Gemeindeamt melden", so Leonhard Compassi.

Preisliste und Öffnungstage 2021

Freibad Kilb (bei Schönwetter ab kommenden Wochenende)

Tageskarte: E. € 3,60/ K. ab 6. € 1,80

Saisonkarte: E. € 44,-/ K. € 22,-

Stadtbad Pöchlarn (geöffnet)

Tageskarte: E. € 3,80/ K. ab 6. € 1,50

Saisonkarte: E. € 43,-/ K. bis 15. € 19,-

Badeteich Persenbeug-Gottsdorf (geöffnet)

Tageskarte: E. € 3,-/ K. 6 bis 16 € 2,-

Saisonkarte: E. € 30,-/ K. 6 bis 16 € 20,-

Wachaubad Melk (geöffnet)

Tageskarte: E. € 5,90 / SchülerInnen € 2,90

Saisonkarte: E. € 91,50 / SchülerInnen bis 14 € 30,50

Freibad Marbach (3. Juni)

Tageskarte: E. € 4,20 / K. 6-16 € 2,40

Saisonkarte: E. € 43,- / K. 6-16 € 22,-

Mandlgupfbad Pöggstall (wegen Sanierung geschlossen)



Waldbad Aggsbach-Dorf (noch offen)

Tageskarte: E. € 3,- / K. € 1,50

Saisonkarte: E. € 30,- / K. € 15,-

Freibad Neumarkt/Ybbs (11. Mai)

Tageskarte: E. € 5,- / K. 3-15 € 2,50

Saisonkarte: E. € 40,- / K. 3-15 € 25,-

Freibad Weiten (12. Juni)

Tageskarte: E. € 3 / K. bis 6 frei, ab 6 bis 15 € 2

Saisonkarte: E. € 45,- / K. bis 15 € 22,-

Freibad Artstetten-Pöbring (ab Anfang Juni bei Schönwetter)

Tageskarte: E. € 3,- / K. € 2,-

Saisonkarte: E. € 30,- / K. € 15,-

Freibad Hürm (Mitte Juni, Eintritt frei)