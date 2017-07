Nächtliches Konzert in der Stiftskirche

Melk : Stift Melk / Stiftskirche |

„Die Sehnsucht betet immer“ Johannes Zimmerl, Orgel





Franz Schneider, Johann Sebastian Bach, Flor Peeters, Christian Minkowitsch



Im Zentrum des Orgelkonzertes werden die Modulationes von Christian Minkowitsch stehen, denen der Komponist Texte des Augustinus von Hippo zugrunde gelegt hat. 2014, im Jahr der Orden entstanden, wurden sie in der Stiftskirche Herzogenburg uraufgeführt. Als weitere Werke erklingen u. a. Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge in F-Dur, BWV 540 sowie Toccata, Fugue et Hymne sur Ave Maris Stella des belgischen Komponisten Flor Peeters. Mit einigen kleineren Praeludien soll auch des Komponisten und Organisten Franz Schneider, eines Schülers und Nachfolgers von Johann Georg Albrechtsberger als Stiftsorganist in Melk von 1766-1812, gedacht werden.



Karten an der Stiftspforte

02752/555-230

Erwachsene € 14,00

Schüler/Studenten € 7,00