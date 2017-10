Messe für Schule und Beruf

WIESELBURG. Von 5. bis 7. Oktober findet am Messegelände Wieselburg wieder die „Schule & Beruf“-Fachmesse für Aus- und Weiterbildung statt. Die Messe richtet sich an Schulabgänger, Maturanten, Studenten, Eltern, Lehrer, Erwachsene und Interessierte an berufsbegleitender Aus- und Weiterbildung. An den drei Messetagen werden mehr als 150 Aussteller anzutreffen sein. Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben sind hier ebenso zu sehen, wie die große Vielfalt an weiterführenden Schulen. Daneben bieten das AMS, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und noch viele andere Informationen zu allen Fragen bezüglich Aus- und Weiterbildung an. Auch das Angebot an Workshops wurde für die diesjährige „Schule & Beruf“ deutlich erweitert: „Arbeiten mit Lebensmitteln“, „Mauern“ oder eine „Optik-Brillenwerkstatt“ stehen hier ebenso auf dem Programm wie „Elektro- & Metalltechnik“, „Karosseriebau & Kraftfahrzeugtechnik“ oder auch „Blechbearbeitung in der Spenglerei“. Ein Bewerbungs-Check mit regionalen Personalexperten samt Videoaufzeichnung runden das reichhaltige Angebot ab.