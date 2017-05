Erlaufs junge Ping-Pongs spielen ganz groß auf

02.05.2017, 09:02 Uhr

Der Tischtennisclub Erlauf überzeugt mit hervorragender Jugendarbeit

ERLAUF. Der Tischtennisclub Erlauf (TTC Erlauf) wurde beim ersten Antreten bereits Dritter in seiner Klasse. Mit zwei Zehnjährigen in den Meisterschaftsbetrieb der Allgemeinen Klasse einzusteigen, wurde von nicht wenigen Tischtennissportlern eher skeptisch gesehen. Umso erstaunter ist man jetzt, dass der Tischtennisclub Erlauf ((TTC Erlauf) nach Ablauf der Saison 2016/17 auf Platz 3 in der 3 Klasse A- NÖ-West zu finden ist.

Beste Spieler Österreichs

Hauptverantwortlich dafür ist Arnd Herröder, ein hervorragender Tischtennisspieler und Berufsmusiker. "Besonders hervorzuheben ist David Reiter, einer der besten Nachwuchsspieler Österreichs, der sich bei den ausschließlich erwachsenen Tischtennissportlern wegen seiner Serien-Siege gehörigen Respekt verschaffte", so der Erfolgstrainer. Aber auch Jonas Arnold behauptete sich in dieser 3er-Mannschaft immer besser. Simon Jaidhauser (10) wird in der kommenden Saison ebenfalls im Einsatz sein.