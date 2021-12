Man kann sich in jungen Jahren, gar nicht vorstellen, wie man sich mit 50 fühlt. Ist man dann in diesem Alter, stellt man fest, so schlimm ist es gar nicht. Aber wie wird es sein, wenn man die 60 erreicht hat?



UNTEROLBERNDORF. Diese und andere Überlegungen haben die Autorin Sophia Plöchl dazu veranlasst, sich ein wenig eingehender mit dem Altern, oder nennen wer es besser, mit dem unaufhaltsamen Reifeprozess auseinander gesetzt dem wir alle unterliegen, auch wenn wir uns das in jungen Jahren nicht vorstellen können.

In Ihrem Buch, "Alt wird man, ohne dass man ES bemerkt", beschreibt die Autorin in ermutigender, zuweilen auch poetisch humorvollen Überlegungen die Erkenntnisse ihrer Recherchen. Wie die Menschen in den späten Lebensjahren mit dieser Unveränderbarkeit umgehen, aber auch woher sie die Motivation nehmen, glücklich zu sein und das zu genießen, was das Leben für sie bereithält.

Und wer jetzt denkt, es handelt sich um schwere Kost, der irrt. Blütenbilder und persönliche Texte stacheln die Kreativität an und laden ein, sich reinfallen zu lassen in diese Materie. "Es ist faszinierend, die Blickwinkel der alten Menschen wahr zu nehmen und auch zu hinterfragen", schildert Sophia Plöchl.

Zum Buch

Das Buch beinhaltet 22 ausdrucksstarke Bilder von Blüten in ihrer Wandlungsvielfalt, die das Kaleidoskop des Lebens darstellen. Die Texte entstanden in Gesprächen mit 22 Menschen zwischen 20 und 95 Jahren. "Es waren spannende und berührende Interviews. Für manche ein klares Reflektieren ihres Lebens, begleitet von Traurikgeit, Humor und Selbstironie", zeigt sich Sophia Plöchl begeistert. "Jeder einzelne Gesprächspartner wählte ein Blütenfoto und lieferte nach eingehender Betrachtung Stoff für mein Buch. Ein Buch, welches nicht nur für die ältere Generation gedacht ist, sondern Menschen jedes Alters die Möglichkeit bietet, ein wenig tiefer in sich rein zu schaun.

"So identifizierte sich eine meiner Gesprächspartnerinnen mit dem Winterjasmin, erzählte in wunderbarer Weise den Ablauf ihres bisherigen Lebens und schloss ab mit den Worten: "Mit 86 Jahren ist jeder Tag ein Geschenk!"

Zur Autorin

Sophia Plöchl, studierte Rechtswissenschaften und arbeitete 20 Jahre im sozialen Sektor. Seit einigen Jahren ist sie als Supervisorin und Coach mit dem Schwerpunkt Beratung von Menschen im 3. und 4. Lebensalter tätig. Mit dem ersten Corona-Lockdown 2020 hat sie ihre Begeisterung für die Welt der Fotografie entdeckt. Sophia nutzte Spaziergänge in die Natur um sich erst mit der Handykamera, dann mit einem alten Fotoapparat zu versuchen. Die Lust Dinge zu entdecken und diese dann auch sinnvoll zu verwerten, steigerte sich. Seit dieser Zeit arbeitet die Autorin an verschiedensten fotografischen Projekten.

Information:

Das Buch bekommt man direkt bei Sophia Plöchl unter www.sophiaploechl.at oder in der Buchhandlung Sterzinger in Wolkersdorf.