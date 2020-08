Gas- und Wasserleitungssanierung in der Bahnstraße vor Fertigstellung



MISTELBACH. Deutlich früher als geplant, nämlich bereits Ende August, wird die Sanierung der Gas- und Wasserleitung in der Mistelbacher Bahnstraße abgeschlossen sein. Dank des wetterbegünstigten, raschen Baufortschrittes können die Arbeiten seitens der bauausführenden Firma Pittel + Brausewetter sowie der Einbauträger nun bereits einen Monat früher abgeschlossen werden. Im Zuge der Arbeiten wurden bzw. werden in der Bahnstraße im Bereich zwischen der Firma Luksche und der Kirchenbeitragsstelle die neuen Orts- und Transportwasserleitungen auf der südlichen Straßenseite im Bereich der Parkfläche sowie teilweise auch neue Strom- und Lichtwellenleiter verlegt.



Start für Busbahnhof



Aufgrund des früheren Abschlusses der Bauarbeiten in der Bahnstraße, können nun bereits weitere Arbeiten begonnen werden. Dazu zählen die Sanierung der EVN-Hochdruckgasleitung im Kreuzungsbereich Ernstbrunnerstraße/Josef Dunkl-Straße und die Sanierung des Kanals in der Pater Helde-Straße, am Schützenweg und der Spreitzergasse Mitte August sowie natürlich das Mammutprojekt, die Neugestaltung des Mistelbacher Busbahnhofes ab Montag, dem 24. August.