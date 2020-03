MISTELBACH. Kurz vor 19 Uhr wurde die Mistelbacher Feuerwehr am 10. März zu einem Kleinbrand in der Spreitzergasse alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Rauch und den Feuerschein gesehen und die Feuerwehr gerufen. Eine Pergola stand in Vollbrand und die Flammen drohten auf die angrenzende Gartenhütte überzugreifen. Dies konnte durch das beherzte Eingreifen verhindert werden. Der glosende Grünschnitt wurde auseinandergeräumt und abgelöscht. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute die Umgebung und löschten weitere Glutnester mit Feuerpatschen.