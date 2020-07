BEZIRK MISTELBACH/NÖ. Mit rund 444.000 Seniorinnen und Senioren ist Niederösterreich das Land der Generationen. „Fast ein Viertel unserer Gesellschaft ist 60 Jahre oder älter, Tendenz steigend, denn Studien ergeben, dass wir immer älter werden. Ziel der niederösterreichischen Generationenpolitik ist es, die Lebensqualität aller Generationen in Niederösterreich stetig zu verbessern. Dazu ist es notwendig entsprechende Maßnahmen und Akzente dort zu setzen, wo im Wandel der Zeit neue Herausforderungen entstehen“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Alleine im Mistelbach leben 21.405 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die 60 Jahre oder älter sind. Für die Seniorinnen und Senioren im Bezirk gibt es zahlreiche Inititativen und Veranstaltungen bei denen sie sich engagieren oder einfach mitmachen können. Uns im Bezirk Mistelbach liegen all diese Projekte am Herzen, denn es ist klar, die soziale Teilhabe ist ein Muss für eine lebenswerte Gesellschaft“, betont LT Präsident Karl Wilfing im Gespräch mit Seniorenbund Obmann Richard Hartenbach.

