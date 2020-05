LAA. Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt,

machte für ein Arbeitstreffen Station in Laa an der Thaya. Dabei stand ein Besuch des Grenzüberganges Laa am Programm, wo die Ministerin begleitet von Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Stadtrat Roman Frühberger die dort stationierten Einsatzkräfte des österreichischen Bundesheeres und der Straßenmeisterei Laa sowie Polizeikommandant Johannes Petz von der Fremden- und Grenzpolizei Laa und Bezirkspolizeikommandanten-Stellvertreter von Mistelbach Andreas Thenner begrüßte.

Edtstadler ist gerade in der derzeitigen Krisensituation der Informationsaustausch innerhalb der EU und hier natürlich zwischen Österreich und Tschechien sowie eine unkomplizierte Ein- und Ausreise tschechischer und österreichischer Schlüsselkräfte ein besonderes Anliegen.

Blick zurück

Gleichzeitig wurde aber auch über 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhanges und anlässlich des Tages der Befreiung am 8. Mai über die Grenzsituationen Österreichs und der EU diskutiert. „Wir freuen uns sehr über den Besuch der Ministerin, welcher auch die strategische Bedeutung des Grenzüberganges Laa zu unseren tschechischen Nachbarn zeigt“ ist Bürgermeisterin Ribisch überzeugt.