Qualitätssiegel für Direktvermarkter aus dem Bezirk Mistelbach

Familie Strobl ist neuer „Gutes vom Bauernhof“ Betrieb. Sie bereichert von nun an das breite Spektrum niederösterreichischer Top-Betriebe.



BEZIRK. Im Rahmen der Generalversammlung des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter Niederösterreich am 19. Februar 2020 wurden fünf Direktvermarkter mit dem Qualitätssiegel „Gutes vom Bauernhof“ ausgezeichnet. Die Urkunden und Hoftafeln wurden von NR Johann Höfinger und vom designierten Vize-Präsidenten der Landes-Landwirtschaftskammer Lorenz Mayr überreicht. Die Auszeichnung ist für Konsumenten ein klares Zeichen, wo garantiert bäuerliche Produkte zu finden sind. Insgesamt lassen mittlerweile 170 Gutes vom Bauernhof-Direktvermarkter ihre Kunden wissen, dass sie für ausgezeichnete Qualität stehen.

Folgender Betrieb aus dem Bezirk Mistelbach darf das „Gutes vom Bauernhof“-Siegel führen:

Familie Strobl, Oberort 78, 2130 Eibesthal www.weinbau-strobl.net

Produkte: Brot, Gebäck, Wurst- und Selchwaren vom Schwein, Sauergemüse, Chutneys, Fruchtaufstriche, Säfte, Weine, Hofladen mit Produkten aus der Region

Seit 2010 führt Familie Strobl den Betrieb, der seit 1753 immer in Besitz der Familie war.

Das Hauptaugenmerk liegt auf einer nachhaltigen, ressourcenschonenden, transparenten und jederzeit herzeigbaren Bewirtschaftung.

Der Betrieb ist ein klassischer Weinviertler gemischter Betrieb, der sich zurzeit in Umstellung zur biologischen Bewirtschaftung befindet.

Neben 65 ha Ackerbau und 2 ha Weinbau wird noch ein Buschenschank, der an ca. 20 Wochenenden im Jahr geöffnet hat, betrieben.

Weiters tummeln sich etwa 10 Freilandschweine auf der Weide.

Seit November 2018 werden die Produkte im eigenen Hofladen „HAUSGMOCHT“ verkauft.

Familie Strobl, sowie alle anderen Gutes vom Bauernhof – Betriebe sind auf der Website www.gutesvombauernhof.at, sowie im Einkaufsführer und im App „Schmankerl-Navi“ zu finden. Der kostenlose Einkaufsführer kann unter Tel. 05 0259 26500 angefordert werden.