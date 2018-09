14 neue Diplom-Pfleger aus Mistelbach

06.09.2018, 17:10 Uhr

3 Jahre Ausbildung

Insgesamt drei Jahre dauerte die Ausbildung an der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, in denen den elf Schülerinnen und drei Schülern umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Krankenpflege vermittelt wurde. Die Qualität der Ausbildung zeigt sich in den Ergebnissen der Diplomprüfungen: Drei SchülerInnen schlossen ihre Ausbildung mit gutem Erfolg sowie vier mit Erfolg ab - und können nun ihre Arbeit in der Krankenpflege aufnehmen.Die feierliche Übergabe der Dekrete fand mit zahlreichen Ehrengästen im Festsaal des Landesklinikums statt. Landtagsabgeordneter Manfred Schulz gratulierte den Absolventinnen und Absolventen mit anerkennenden Worten und Glückwünschen für die Zukunft.DGKP Johannes Rieder, Direktor der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege bedankt sich bei allen die am Gelingen der Ausbildung beteiligt sind, dem Schulteam, den Vortragenden, allen Bediensteten auf den Praktikumsstellen, den Verantwortlichen der Kollegialen Führung, dem Regionalmanagement, der NÖ Landeskliniken-Holding sowie bei den zuständigen Politikern des Landes NÖ. Rieder erinnerte die Absolventinnen und Absolventen: „Dass die Pflege von der Perspektive des Menschen mit seiner Pflegebedürftigkeit bestimmt wird!“

Die AbsolventInnen

Eva Maria Bernscherer, Wulzeshofen; Sabina Bundic, Poysdorf; Annika Dietl, Mistelbach; Kerstin Huschka, Orth/Donau; Stefanie Kaller, Zistersdorf; Conny Kipferling, Ulrichskirchen; Katharina Kraft, Laa an der Thaya; Carina Molik, Mistelbach; Eva Pleininger, Mistelbach; Julia Rathammer, Zistersdorf; Heinrich Salomon, Niederkreuzstetten; Lisa Sauberer, Mistelbach; Markus Ulrich, Hausbrunn; Dominik Wahry, Auersthal.