Brot und Kaffeehaus Geier im HAWEL HAUS

16.02.2018, 06:41 Uhr

Hauseigentümer Herbert Johann Hawel freut sich über die neue Nutzung seines 2016 wegen Pensionierung geschlossenen Familienbetriebes in vierter Generation.Bereits 1395 wurde dieses Haus am Hauptplatz von Mistelbach zum ersten Mal erwähnt.1696 wurde das Haus in zwei gleiche Hälften geteilt. Die Häuser an der Westseite des Hauptplatzes sind, auch heute noch, alle etwa 20 m breit. Mitte des 19 Jahrhunderts wurde das Gebäude dann aufgestockt.Im Zuge der großen Gewerbe-Ausstellung 1895 kam Heinrich Hawel in Diensten des k.& k. Hoflieferanten Bernhard LUDWIG (Wien) nach Mistelbach und gründete 1909 einen Tapezierer Betrieb.

Nach der Schließung des Betriebes war die Familie Hawel auf Suche nach einem passenden, „Hauptplatz-geeigneten“ Mieter, den sie mit der Bäckerei GmbH schlussendlich auch fanden.Ziel war eine Renovierung statt Abriss und Neubau. Erhaltenswertes, wie der Brunnen, Dübelbaum-Decken, oder der Breitdielen-Boden sollte erhalten bleiben.„Mit viel Gefühl und Kompromiss-Bereitschaft für das alte Haus, viel Geschmack und sehr hohem technischem und wirtschaftlichem Aufwand baute Familie Geier ein Vorzeige-Lokal in die baulichen Gegebenheiten ein“, freut sich Herbert Hawel.