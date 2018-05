Maibaumaufstellen beim Schützenverein-Mistelbach!

01.05.2018, 22:17 Uhr

Einige Schützenräte und Mitglieder holten den Baum in den Morgenstunden frisch aus dem Wald. Nach den erfolgten Vorbereitungsarbeiten wurde dieser im Beisein von mehreren zig Mitgliedern und Freunden um zehn Uhr aufgestellt.Im Anschluss gab es bei hochsommerlichem Frühlingswetter einen gemütlichen Frühschoppen mit Gratisbier! Der Kantinier sorgte in gewohnter Manier für das anschließende Mittagessen.Der Oberschützenmeister Josef Kohzina konnte neben zahlreichen Mitgliedern und Freunden auch die Schützenmeister Gerhard Doppelhofer, Sigi Kubanik und Toni Friesl, mehrere Schützenräten, den Ehrenoberschützenmeister Franz Macher sowie die Ehrenschützenräte BJM a.D. Herbert Schmidt, Bezirksförster a.D. Ing. Josef Fickl und Techniker a.D. Erwin Ruschitzka begrüßen.Ein großes Dankeschön richtete der Oberschützenmeister an jene Freunde, welche einmal mehr die Organisation übernahmen, den Baum besorgten und letztendlich auch aufstellten!Schützenheil/Waidmannsheil!