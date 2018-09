Polizei Mistelbach lud zum Gedankenaustausch!

11.09.2018, 18:37 Uhr

Zahlreiche Freunde und Gönner der Polizei haben der Einladung Folge geleistet und genossen bei Kaiserwetter einen netten Vormittag unter Freunden und Gleichgesinnten.Unter den Teilnehmern waren unter anderem der Präsident des NÖ Landtages Mag. Karl Wilfing, die Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat Eva-Maria Himmelbauer, Mistelbachs Bürgermeister Dr. Alfred Pohl, Laas Bürgermeisterin Brigitte Ribisch, Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl, Kammerobmann Hermann Stich, die AMS-Leiterin Marianne Bauer, GAUM-Obfrau Andrea Hugl und zahlreiche weitere Freunde aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Oberst Ladengruber betonte, dass diese Veranstaltung in erster Linie dem Gedankenaustausch und dem geselligen Miteinander dienlich sein sollte.Neben dem Pistolenschießen und der Absolvierung eines spannenden Parcours unter der Aufsicht erfahrener Polizisten, Instruktoren und Trainer wurde zusätzlich wieder ein interessantes Rahmenprogramm geboten.So konnten die Gäste bei Christian Stöckl und seinem Team das traditionelle Bogenschießen auf 3D-Ziele probieren. Zudem wurde vom Oberschützenmeister Josef Kohzina und dessen Team das Schießen mit der Flinte auf bewegliche Ziele/Tontauben angeboten.Am frühen Nachmittag folgte die Siegerehrung unter der neuen Pergola des Schützenvereines Mistelbach. Von Oberst Ladengruber und dessen Stellvertreter Oberstleutnant Johannes Jantschy wurden in den drei Kategorien die jeweils ersten zehn mit Urkunden und die ersten drei zusätzlich mit Pokalen ausgezeichnet.Der Sieg in der Damenwertung ging an Frau Marianne Pleyer vor Christa Heinzl und Eva-Maria Himmelbauer.In der Wertung der männlichen Teilnehmer setzte sich der erst dreizehnjährige Raphael Höss gegen seine über siebzig Mitstreiter durch und platzierte sich mit einer bravourösen Schießleistung auf den ersten Platz! Es folgten Christof Svec und Kurt Sperk.Christian Sandner konnte die Exekutivwertung für sich entscheiden. Auf den Plätzen zwei und drei platzierten sich der Oberschützenmeister Josef Kohzina gefolgt von Josef Hörmann.