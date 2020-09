Der Sound der Blues Brothers im Renner Museum in Gloggnitz

BEZIRK NEUNKIRCHEN (soko). Der dritte Klanggarten im Dr. Karl Renner Museums (kurz: ReMu) in Gloggnitz entfaltete die musikalische Welt der Blues Brothers. Im Museumsgarten der ehemaligen Villa von Dr. Karl Renner ließen am Freitag 'The Hoodoo Men' das Flair vergangener Zeiten wieder auferstehen und entführten die zahlreichen Gäste ins Chicago der 1940er und 1950er Jahre. ReMu-Chef Peter Wilczeck und Obfrau Bürgermeisterin Irene Gölles begrüßten im Rahmen des dritten Klanggartens The Hoodoo Men im Gloggnitzer Rennermuseum. Mit dabei waren unter anderem Stadtrat Peter Kasper, Gemeinderätin Susanne Haiden, Stadtrat Wolfgang Hahnl, Iris Hintringer, Martin Gefäll und zahlreiche Vertreter der Gloggnitzer Wirtschaft und Kultur.