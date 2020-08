BEZIRK NEUNKIRCHEN/STEIERMARK. Für die beiden Profi-Bodybuilder Christian "Lex Fit" Lechner (38) und seine Carina Peitler (28) läuteten im August die Hochzeitsglocken.

90 Gäste ließen am 1. August das Brautpaar bei der Hochzeit auf Schloss Seggau bei Leibnitz/Steiermark hochleben. "Gott sei Dank gab es da keine großartigen Corona-Auflagen mehr. Nur der Diakon hatte ein Gesprächsschild auf und in der Kirche waren Plätze gesperrt, damit die Abstände passen", erzählt der frischvermählte Lex im Bezirksblätter-Gespräch.

Über den Kraftsport verbunden teilen Lex und seine Carina nun auch den Namen: "Sie hat meinen angenommen und wurde zur Ternitzerin.

Das Motto bei der Hochzeit: "ein Hauch von Rot". Lex Lechner: "Deshalb hatten alle Gäste etwas Rotes an. Bei Carina waren es die Schuhe, bei mir selbst die rote Rose und rote Socken." Geflittert wurde in Griechenland.

Gesundheitsbedingte Pause

So rosig es privat für das Paar läuft, so schmerzhaft ist es derzeit für den 38-Jährigen. Denn nach seinem dreifachen Bandscheibenvorfall musste Lechner monatelang pausieren: "Ich bin zwei Wochen mit Medikamenten danieder gelegen und benötigte eine Physiotherapie. Corona bedingt sind ohnehin keine Wettkämpfe möglich." Um seine Muskeln wieder in Hochform zu bringen, muss er nun langsam aufbauen. "Meine neuen Ziele sind die 'Arnold Classic' und die Profi-Weltmeisterschaft 2022", so der Ehemann.

Dafür gibt der 38-Jährige nun als Vortragender seine Tipps weiter, etwa mit dem Schwerpunkt Ernährung im Freizeitcenter Moving Wimpassing.