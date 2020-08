Eine bunte Bilderwelt blühte im 11er-Haus in Reichenau

BEZIRK NEUNKIRCHEN (soko). Die Künstler Barbara Pacholik und Rudolf Schar stellten kürzlich in der Galerie 11er-Haus in Reichenau eine Auswahl ihrer Werke aus. Die interessante Bilderschau zog trotz fehlender Vernissage – diese fiel den C-19-Beschränkungen zum Opfer - von zahlreichen Kunstinteressierten an. Unter den Ausstellungsgästen wurden die KünstlerInnen Susanne Quietensky, Iris Weber-Gigerl, Claudia Mark, Manfred Schweiger, Albert Hoffmann und Dietmar Halbauer, die Galeristen Erika und Wolfgang Kober und Kurator Hubert Thurnhofer gesehen.