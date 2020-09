BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wenn Walter Nagel zur Kontragitarre greift, dann ist beste Unterhaltung mit Heurigen- und Wienerlied garantiert. Von lustigen Liedern wie "Mei Alte sauft so viel wia i" oder "Mei Naserl is so rot, weil ich so blau bin" bis zu Klassikern wie "Der narrische Kastanienbaum" und "Herrgott aus Stan" wird alles präsentiert, was zu einem gemütlichen Wiener Heurigenabend dazugehört. Eintritt frei. Platzreservierung unter 0676/3601591.

Foto: Robert Fischer

hochgeladen von Thomas Santrucek

Wiener Lieder, Wiener Wein

12. September, 18 Uhr

Eventlounge Ternitz