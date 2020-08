BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Künstlergruppe "DELETE – Verein für die Kunst der Zerstörung" lädt zu einer kunstvollen Abriss-Party in die ehemalige Bergbausiedlung in Grünbach.

Gernot Lechner (Theater), Axl Litschke (Malerei) und Ulrich Gottlieb (Tanz) bitten zu einer ganz besonderen Inszenierung. Am 26. September wird ein Gebäudeabriss kunstvoll mit Musik, Malerei, Theater & Tanz zelebriert.

Unter dem Titel "Am Ende fängt alles an – Die Kunst der Zerstörung“ wird der Abbruch von Regisseur Gernot Lechner in Szene gesetzt. Der österreichische Maler Axl Litschke und sein Team verleihen dem Stück die Dimension der Malerei, der Choreograph Ulrich Gottlieb setzt es in Bewegung, begleitet von Musik, die den passenden Soundtrack liefert.

Früher einmal...

Der Spielort – Hangar 10 – war einst eine Tischlereihalle und steht heute leer. Dieser Gegenstand der Geschichte wird ein jähes Ende finden und buchstäblich von einem Abrissteam zerstört werden. Zum Schluss bleibt die Erinnerung an das Geschehene und eine Spur von Staub, auf den sich Neues legen kann. Das Publikum wird Zeuge einer einmaligen dynamischen Inszenierung und somit zur einzigen tatsächlichen Quelle einer Erzählung, die dort auf diese Art und Weise nie wieder stattfinden wird. Eintritt: € 15 | € 12 (erm. für Studenten & Zivildiener). Kartenreservierung und Kartenkauf: www.eventbrite.at

Weil die Veranstaltung im Freien stattfindet, ist warme Kleidung empfehlenswert.

26. September

14.30 bis 19 Uhr

Am Neuschacht 1

2733 Grünbach/Schneeberg