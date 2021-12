BEZIRK NEUNKIRCHEN. Elf Absolventinnen der Fachschule Warth ergriffen die Gelegenheit einen zusätzlichen Lehrabschluss zu erwerben und legten vor den Weihnachtsferien die kommissionelle Prüfung der Betriebsdienstleistung erfolgreich ab.



"Die Vorbereitung zur Prüfung fand bereits während der Schulzeit statt. Dabei wurden die Themenfelder Qualitätsmanagement, Personalschulung, Warenbeschaffung sowie Arbeits- und Sozialrecht eingehend behandelt", betont Fachlehrerin Theresa Binder, die für die Ausbildungsleitung verantwortlich zeichnet.

Breites Berufsangebot

"Bei dieser attraktiven Zusatzausbildung ist auch der Lehrabschluss Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann inkludiert. Für diese Allrounder bestehen in kaufmännisch-administrativen Berufsfeldern, wie in Pflegeheimen, Kuranstalten oder auch in Tourismusbetrieben, sehr gute Jobchancen", so Binder.

Die Aufgabenfelder sind breit gestreut und reichen von der Buchhaltung und Personalwirtschaft, über Arbeiten im Bereich der Warenwirtschaft bis hin zur Hausbetreuung. Vielfach sind die BetriebsdienstleisterInnen die ManagerInnen hinter den Kulissen, die für das Wohlbefinden der Kunden und des Personals zuständig sind. Die Tätigkeitsbereiche sind vielfältig. Auch an der Fachschule Warth wurden in den letzten Jahren im Sekretariat immer wieder Praktikantinnen der Betriebsdienstleistung beschäftigt.