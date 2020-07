BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nachdem beim Seiser Toni bei Höflein ein Parkschein-Automat für den "Gatsch-Parkplatz" aufgestellt wurde (mehr dazu hier), zog nun der Betreiber des Sonnenuhr-Parkplatzes an der Hohen Wand nach.

Es ist ein zweischneidiges Schwert: einerseits will man die Wanderer und Naturliebhaber (die oft mit Pkw anreisen) willkommen heißen, andererseits will man sie abkassieren, wo immer es geht. Wie sonst lässt sich erklären, dass über Jahre der Sonnenuhr-Parkplatz an der Mautstraße (die am Wochenende gebührenpflichtig ist) kostenlos zu nutzen war, und seit kurzem 60 Cent pro Stunde (von 0-24 Uhr) berappt werden müssen. Der Automat wechselt übrigens natürlich nicht!

Wenn nun Parken kostet, sollte man zumindest auch einen ordentlichen Parkplatz bieten. Ein schlammiger Parkplatz, gespickt mit Schlaglöchern, ist keine 60 Cent pro Stunde wert.