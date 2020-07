BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine fünfköpfige Gruppe wollte am 18. Juli trotz Schlechtwetters und mit schlechtem Schuhwerk den Gebirgsvereinssteig (Schwierigkeitsgrad C/D) auf der Hohen Wand bezwingen. Das Abenteuer endete mit einem Bergrettungseinsatz.

Foto: Bergrettung Grünbach

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die Gruppe – drei junge Frauen und zwei Männer – waren dem Gebirgsvereinssteig bei diesen Verhältnissen nicht gewachsen. Der Steig ist in Sektionen unterteilt, um Bergrettern die Einsätze zu erleichtern. Schon bei Punkt 4 war für zwei der Gruppe Schluss. "Sie waren in ihren Laufschuhen auf den rutschigen Felsen überfordert", hieß es seitens der Bergrettung Grünbach.

Vier Bergretter rückten mit dem Landrover in Begleitung der Alpinpolizei zur Hilfeleistung aus. Beim Einstieg zum Klettersteig angekommen ereilte die Bergrettung ein erneuter Hilferuf. Die drei anderen aus der Gruppe waren weiter aufgestiegen. Für sie war aber bei Punkt 13 Endstation. "Somit wurden alle weiteren verfügbaren Bergrettungsmitglieder zum zweiten Einsatz auf die Hochfläche der Hohen Wand geschickt", so Alexandra Rudloff von der Bergrettung.

Die zwei Klettersteiggeher im unteren Bereich wurden rund 70 m über die steile Wand abgeseilt. Das Trio im oberen Bereich des GV wurde mittels Flaschenzug geborgen. Bis alle fünf sicher in der Bergrettungshütte bei Tee vereint waren, vergingen drei Stunden.