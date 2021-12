BEZIRK NEUNKIRCHEN. Er ist zwar berufsbedingt nun überwiegend in Straßburg; dennoch trauert der Neunkirchner Ex-FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler Herbert Schwarz' "Platzhirsch" nach. Ein persönlicher Abschied.

Herbert Schwarz, Angie und Helmut Fiedler beim "Platzhirsch".

Foto: privat

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Für viele der heute Anfang/Mitte 40-jährigen Neunkirchner, war das 'Mister P.' fixer Bestandteil der ehemals florierenden Neunkirchner Lokalszene. Lang ist's her, und über 25 Jahre prägte Herbert Schwarz mit seiner innovativen, freundlichen und stets positiven Art und Weise das Neunkirchner 'Fortgehen', zuletzt mit dem 'Platzhirsch' am Hauptplatz", so Helmut Fiedler.

1995 – ein kleiner Rückblick

Fiedler erinnert sich noch gut an 1995: "Als im Jahr 1995 erstmals das legendäre Mister P. am Holzplatz seine Pforten öffnete, befanden wir uns in einer heute kaum vorstellbaren Zeit: Österreich trat der Europäischen Union bei, Terroranschläge in Oberwart und Ebergassing erschütterten das Land, die Wirtschaftspleite des Konsum schlug durch, Thomas Muster gewann in Paris die French Open, die große Koalition befand sich in ihrem Endstadium,...

Vieles hat sich seither verändert, natürlich auch die Frequenz und das 'Ausgehverhalten' der jungen Neunkirchner."

Bis zuletzt habe Schwarz versucht mit neuen Ideen und Konzepten die Innenstadt ein Stück weit zu beleben. "Die im Jahr 2020 initiierten Sommernachtskonzerte am Neunkirchner Hauptplatz verdanken wir zu einem großen Teil Herberts Innovationskraft", so Fiedler: "Doch jetzt wird dieses für lange Zeit erfolgreiche Kapitel Neunkirchner Lokalszene geschlossen."

Chance für Neuanfang

Jede Veränderung trägt die Chance eines Neuanfangs in sich. "Und für diesen Neuanfang wünschen ganz, ganz viele Neunkirchner, dir liebe Angie und lieber Herbert, viel Kraft und Erfolg. Du bist nicht gut, wenn du auffällst. Du warst gut, wenn auffällt, dass du fehlst", so der Berufsoffizier abschließend.