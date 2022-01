BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Ich bin zu 50 Prozent behindert", erzählt Andrea Schmid. Die 51-jährige Ternitzerin hat eine Ellenbogenprothese am linken Arm und einen Knochensporn auf der rechten Seite. Schmerz begleitet SchmidSeit einem Dreivierteljahr quält sie außerdem ihr rechtes Bein.



"Das kommt vom vielen Stehen. Ich habe früher in einer Firma am Fließband gearbeitet", erzählt Schmid. Wenigstens sieben Ärzte hat die Ternitzerin bereits konsultiert. Unter anderem im Arztbrief des Landesklinikums Neunkirchen wird die Bewilligung eines elektrischen Rollstuhls empfohlen. Denn mit ihren lädierten Armen kann sie keinen herkömmlichen Rollstuhl bedienen. "Die Österreichische Gesundheitskasse lehnt den elektrischen Rollstuhl für mich bisher leider ab", so Schmid.