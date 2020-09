Im Looshaus gezogen - Neustädterin freut sich über Gourmetgutschein

BEZIRK NEUNKIRCHEN (soko). Glücksengerl Sandra Bischhorn zog zum Abschluss der diesjährigen Sax&Keys-Sommertour im Looshaus am Kreuzberg hoch über Payerbach den Gewinner des Gourmet-Gutscheins. Manfred Spies und Hans Czettel, die musikalischen Reiseleiter der Sax&Keys-Sommertour durch die angesagten Lokale unserer Region, überreichten heute im Restaurant Einhorn in Wiener Neustadt den Genussgutschein an die Gewinnerin Mag. Carolin Rosmann, die ihn mit Sohn Maxi freudig entgegennahm. Die Gewinnerin hatte ihr Glückslos beim Sax&Keys-Gastspiel am 23. August im Einhorn ausgefüllt und in die Box eingeworfen. Der Gutschein kann in einem der, an der musikalisch-kulinarischen Sommertour 2020 teilnehmenden, gastlichen Stätten in unserer Region eingelöst werden.