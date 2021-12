Der Puchberger Landtagsabgeordnete Hermann Hauer und Gemeinderat Reinhard Rattner (NÖAAB Obmann) bedankten sich bei allen Blaulichtorganisationen, die trotz Weihnachten ihren Einsatz für die Mitmenschen verrichten



"Mit dieser kleinen Anerkennung möchten wir für diesen Dienst an der Gemeinschaft unsere Wertschätzung zeigen. Jeder Dienst während des Kalenderjahres leistet einen enormen Beitrag für die Allgemeinheit und oft sind die Stunden völlig unentgeltlich. Dann noch an Weihnachten freiwillig zu arbeiten, damit die Mitmenschen ein frohes und entspanntes Fest feiern können, mit dem Wissen in jeder Situation Hilfe zu bekommen, wenn sie nötig ist, verdient unseren größten Respekt und Dank", argumentiert Landtagsabgeordneter Hermann Hauer.