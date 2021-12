BEZIRK NEUNKIRCHEN. Reichenau will in das Freibad in Edlach investieren. Denn immerhin werden jährlich rund 500 Saisonkarten gelöst. Aber das wird teuer.

Der Zahn der Zeit nagt am Freibad in Edlach. Nachdem das Bad Reichenau in private Hände überging (die RegionalMedien berichteten) will die Gemeinde in Edlach weiterhin Badespaß anbieten. Derzeit kommt der "Verein Gemeinschaft Strandbad Edlach" laut Döller immerhin auf gut 500 Saisonkartenkäufer.

Allerdings muss im Bad einiges saniert werden. Bürgermeister Hannes Döller: "Wir haben uns das angesehen. Es bräuchte etwa eine neue Folie für das Schwimmbecken. Diese würde aber 90.000 Euro kosten." Und daran sei (zumindest ohne Landeshilfe) nicht zu denken.

Nun will Reichenau ein Sanierungskonzept erarbeiten.