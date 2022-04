BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 7. April 1972 im Schwarzataler Bezirksboten.

Wie erinnerlich, wurde am Sonntag, den 26. März, gegen 18 Uhr 50 eine 19jährige Schülerin aus Neunkirchen von einem jungen Mann überfallen, der versuchte, ihr Gewalt anzutun. Das bedrängte Mädchen wurde zu Boden geworfen, konnte sich aber durch energische Gegenwehr und laute Hilferufe des Angreifers erwehren, so daß dieser die Flucht ergriff.

Durch umfangreiche Erhebungen der Stadtpolizei Neunkirchen und unter Mithilfe der Bevölkerung gelang es in kurzer Zeit, den Notzuchtsversuch aufzuklären. Als Täter konnte der noch nicht 16jährige Wolfgang A. aus Neunkirchen am 29. März ausgeforscht werden.