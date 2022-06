BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Unterführung Pottschach ist in 14 Tagen endgültig fertiggestellt. "Damit sind alle Bahnunterführungsprojekte im Stadtgebiet abgeschlossen", jubelt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Die geteilte Stadt wird in 14 Tagen nicht mehr von Schienen geteilt. Bürgermeister Rupert Dworak: "In Rohrbach sind wir unten durch, in Pottschach sind wir unten durch – die geteilte Stadt wurde nach 100 Jahren 2022 erstmals so vereint, dass sie die Bahnstrecken nicht mehr trennen." "33 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer", ergänzt Stadtamtsdirektor Gernot Zottl.

Das Projekt Bahnunterführung Pottschach verschlang über 12 Millionen Euro.

Erstes Tragwerk eingehoben