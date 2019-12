"Wir statt einer allein"

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Unter diesem Motto hat die Volkspartei Puchberg ein schlagkräftiges Team zusammengestellt.

Die Entscheidung ist einstimmig gefallen, die VP Puchberg tritt bei der kommenden Gemeindewahl am 26. Jänner mit einem starken Team rund um Bürgermeisterkandidat Hannes "Ax" Jägersberger und Gemeindeparteiobmann Martin Hausmann an.

Rund ein Viertel der Kandidaten konnten neu für das Team gewonnen werden. Darunter sind: Herbert Hanny, Claudia Tisch, Bettina Mikas, Florian Wurzinger, Clemens Hausmann und Sebastian Knotzer. Wir bedanken uns bei Traude Michäler, Ingrid Rattner und Stefan Elias, die nach langjähriger Tätigkeit aus dem Gemeinderat ausscheiden. Es rücken daher Andrea Fischer (VS-Lehrerin), Johann Jahrl (Bauerbundobmann), Manuel Weninger (ehem. Obmann der Landjugend), Manfred Schmid (selbständiger Medienfachmann) sowie Florian Wurzinger (Obmannstv. Bauernbund), nach.

Der Bürgermeister-Herausforderer "Ax"

Martin Hausmann sieht es als seine Verantwortung, um Kontinuität auch für die nächsten Perioden zu gewährleisten, an die zweite Stelle zu rücken. Nicht so wie bei der letzten Wahl, wo der SPÖ-Bürgermeister für die gesamte Periode propagiert wurde und dann nach 3 Jahren zurücktrat. Jetzt ist es Zeit die Weichen für die Zukunft zu stellen, so wird als Bürgermeisterkandidat Hannes "Ax" Jägersberger (47) ins Rennen gehen, zum Wohl aller GemeindebürgerInnen.

Alle Puchberger ÖVP-Kandidaten auf einen Blick

Johannes Jägersberger | Martin Hausmann | Reinhard Rattner | Andrea Fischer | Christoph Jägersberger | Gerhard Panzenböck | Johann Krumböck | Johann Jahrl | Manuel Weninger | Manfred Schmid | Florian Wurzinger | Susanne Panzenböck | Bettina Mikas | Ingrid Jägersberger |

Ingeborg Stickler | Philipp Panzenböck | Stefan Elias | Franz Arnold | Robert Jägersberger | Roland Adrigan | Clemens Hausmann | Johann Zwinz | Sebastian Knotzer | Claudia Tisch | Martin Nötsch | Peter Zenz | Johann Zenz | Herbert Hanny | Leopold Zenz | Inge Rattner | Traude Michäer | Johann Postel | Martin Jagersberger | Christian Schönthaller | Niklas Mikusch | Franz Merschl | Manuel Scheibenreif