Start und Ziel rechts nach Muthmannsdorf.

Auf einem ebenen Feldweg gelangt man in einen herrlichen Mischwald. Flächen von Lerchensporn und gelben Anemonen überraschen mich in einem luftfeuchten Hohlweg. Der Wolfsgraben ist ein ansteigender schmaler Weg durch eine Felsengruppe. Kurz aber sehr idyllisch. Auch der Retourweg hält noch so manch botanische Überraschung für mich bereit.

Länge ca.6km