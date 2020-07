Corona verschob das Zauder-Frühlingsfest in den Sommer

BEZIRK NEUNKIRCHEN (soko). Mobilitätsinteressierte und Freunde des Hauses fanden sich am Samstag im Autohaus von Erich Zauder jun. (51) in der Neunkirchner Straße 7a in Puchberg ein, um das Frühlingsfest, das Corona-bedingt im März verschoben werden musste, jetzt im Sommer zu feiern. Der Himmel zeigte sich zwar nur wenig sommerlich, doch hielt das die interessierten Besucher nicht ab, die eine oder andere Probefahrt mit den neuesten Modellen, dem elektrischen Peugeot E208 oder dem Peugeot 3008 Hybrid, zu unternehmen.

Das Autohaus Zauder wurde von Gertraud und Erich Zauder, den Eltern des heutigen Betreibers, im Jahr 1964 als Autohaus und Werkstätte gegründet, das Produkte der Marken Chrysler, Sunbeam, Simca, Hillman und Mantra vertrieb, und bislang an die 35 Lehrlinge ausbildete. Heute ist Erich Zauder jun. Vertriebspartner von Peugeot, Suzuki und Lada und beschäftigt elf Mitarbeiter, die sich um die Wünsche der rund 1.500 Kunden kümmern. Natürlich gibt es bei Erich Zauder in Puchberg auch geprüfte Gebrauchte.

Die Highlights im heurigen Jahr sind die die Elektro- und Hybridmodelle von Peugeot und Suzuki, sowie die 5.000-Euro-Vesta-Umtauschaktion bei den lagernden Ladamodellen. Da sind allerdings nur noch wenige Modelle verfügbar. Interessierte werden gerne von den Zauder-Mitarbeitern mit Details versorgt.

"Wir wollten unser Frühlingsfest ja wie immer im März veranstalten, dann kam Corona und alle Pläne wurden über Nacht Makulatur", schildert Firmenchef Erich Zauder. Die Coronakrise meisterte der Puchberger Traditionsbetrieb recht gut. "Trotz Corona dürfte 2020 für uns ein gutes Jahr werden, ich erhoffe mir da bessere Zahlen, als 2019, das übrigens schon ein sehr gutes Jahr war. Den Einbruch durch Corona haben wir inzwischen schon wieder so gut wie aufgeholt. Der Elektroantrieb wird immer interessanter", weiß Firmenchef Erich Zauder, der mit seinem Betrieb bereits seit 2013 via Photovoltaikanlage die Sonne für seine Kunden anzapft.

Apropos Strom: Das Autohaus Zauder verfügt seit März auch über eine eigene Stromtankstelle und Service und Qualität sind sowieso top. Der beste Beweis: Bei der Kundenzufriedenheitsumfrage, die regelmäßig von Peugeot in Auftrag gegeben wird, ist das Autohaus Zauder in Puchberg stets im Spitzenfeld zu finden und belegt auch national im Gesamtergebnis den ersten Platz.

Foto: RAXmedia