Das ist ein Leben! Grillerei am Schneeberg

19.04.2017, 06:57 Uhr

Bergrettungstruppe nützte einsatzarmen Tag zum Aufkochen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Bergrettung Puchberg der Dienstgruppe 3 absolvierte am 17. April ihren Bereitschaftsdienst auf der Bürklehütte am Schneeberg. Der Aufstieg führte über den "Koarlsteig". "Oben angekommen wurde einmal Schnee geschaufelt", erzählt Bergretter Karl Tisch: "Und wir haben den Steingriller am Vorplatz angeheizt." In der Hütte bereiteten Ruth Tisch und Sabine Schneeberger ein dreigängigen Menü vor: Lachs auf Rucolasalat mit Gebäck, Ostersuppe, Rehsteak mit Bratkartoffeln und Champignongemüse. "Und als Nachspeise gab's Gugelhupf, gespendet von Herbert Hanny vom Gasthaus beim Reitstall Zwinz", so "Schneeberg Koarl" Tisch. Materialwart Tom Kratzer überprüfte das Einsatzmaterial und von Gerhard Kirschner, Günther Pollanz, Leo Gerhard und Hans Jürgen Pitsch wurden Holz geschlichtet und Späne gehackt. Und weil Einsätze an diesem Tag ausblieben konnten die Bergretter in aller Ruhe ihr gemeinsames Festessen genießen. Am späten Nachmittag wurde dann alles aufgeräumt und und es ging wieder bei Schneefall ins Tal.