Jazz Am Stiergraben 2018 geht in die neunte Runde

05.01.2018, 00:00 Uhr

Jazz, Chanson und vieles mehr erfreut die Ohren der Zuhörer zwischen März und Mai.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Jazzman Joe Pinkl und andere Musikgrößen greifen in der Stadtbücherei Neunkirchen zu den Instrumenten. Die Gäste der heurigen Konzerte sind unter anderem die Neunkirchner Sängerin Steffi Göschl, der Multiinstrumentalist Georg Graf und die Sängerin und Schauspielerin Eva Maria Neubauer, sowie einige weitere renommierte österreichische Künstler. "Der musikalische Bogen der Konzertreihe spannt sich im heuriger Jahr von Jazz und Blues über Soul und Rock bis hin zu World Music und Chanson", so Joe Pinkl, Initiator der Jazz Am Stiergraben-Reihe, der diese Musikreihe in Kooperation mit der Stadtgemeinde Neunkirchen realisiert.

Das Programm 2018

Steffi Göschl Trio: Steffi Göschl – vocal | Mario Machacek - guitar | Joe Pinkl – piano bringen Soul, Jazz, Blues, PopWindstärke 3 (Alex Simon – trumpet, flugelhorn | Georg Graf – reeds | Joe Pinkl – trombone, tuba, melodica) spielen Blues, FunkEnsemble FANDUJO feat. Eva Maria Neubauer (Martin Reining – violin | Andreas Lindenbauer – clarinet, bass clarinet | Joe Pinkl – trombone, euphonium) mischen World music und ChansonBeginn der Konzerte ist jeweils um 1930 Uhr. Infos und Karten in der Sparkasse Neunkirchen erhältlich. auf www.facebook.com/JazzAmStiergraben