13.10.2017, 00:00 Uhr

Die Antworten lesen Sie in Ihren Bezirksblättern am 18./19. Oktober – natürlich kostenlos.

In welchem Lokal zog die Bezirks-FPÖ eine Bilanz über das Ergebnis zur Nationalratswahl?Wie viele Straßenkilometer trennen Natschbach und Prigglitz voneinander, wenn man nicht über die S6, sondern über Landesstraßen fährt?Wie heißt der U17-Trainer beim ASK Ternitz?Wer ist Vizebürgermeister in Pitten?Wer leitet das Hilfswerk Aspang?