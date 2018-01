19.01.2018, 00:00 Uhr

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Was früher die Schule im Schneebergdörfl war, ist heute ein Nebengebäude des Gasthauses Max Zwinz. In dem Haus sind ein Heizraum und eine Wohnung drinnen. Das Haus hat sich äußerlich – vor allem was Zahl und Anordnung der Fenster betrifft – verändert.